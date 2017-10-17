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Президент РАН: роботизация АПК является одним из ключевых направлений развития отрасли

Наука
17 октября, 16:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, октября. /ТАСС

Александр Сергеев считает, что развитие робототехники в сельском хозяйстве поможет обеспечить продовольственную безопасность РФ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Роботизация сельского хозяйства является одним из основных направлений, способствующих развитию отрасли. Такое мнение высказал во вторник президент РАН Александр Сергеев в ходе заседания в Екатеринбурге с участием ученых Уральского государственного аграрного университета.

"Мы еще не обеспечили продовольственную безопасность страны, более того, по ряду позиций ситуация совсем опасная. Отвечая на этот большой вызов, мы заведомо должны предлагать крупные проекты, в которых есть и наука, и внедрение, и промышленное производство, и рынок, и потребитель <...> Роботизация сельского хозяйства точно будет одним из проектов в рамках ответа на большой вызов, поддержка ваша здесь тоже будет нужна", - сказал президент РАН на встрече с уральскими учеными.

Он добавил, что надеется обсудить подобные проекты на встрече с губернатором Свердловской области. "Мы только сегодня обсуждали проект, который у вас хорошо развивается, по беспилотникам для мониторинга сверху и по беспилотным машинам", - сказал он.

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты, которые разрабатываются уральскими учеными, предполагается использовать для опрыскивания растений. Планируется, что они будут испытаны на виноградниках Крыма. Разработкой заинтересовались специалисты из Института сельского хозяйства и биоэкономики им. Лейбница (Германия), стороны уже ведут проработку возможности совместных научно- исследовательских программ по этому направлению.

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