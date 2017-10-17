Глава РАН: фиксация гравитационных волн от слияния нейтронных звезд - пример новой науки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Регистрация гравитационных волн от слияния нейтронных звезд является примером multimessenger astronomy - новой науки, которая предполагает использование разных каналов получения информации, считает президент РАН Александр Сергеев. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ТАСС в Екатеринбурге.

В понедельник стало известно, что детекторы LIGO (Laser Interferometric Gravitational Wave Observatory, США) и Virgo (аналогичная обсерватория в Италии) впервые зарегистрировали гравитационные волны от слияния двух нейтронных звезд. Причем ученые наблюдали это явление не только на лазерных интерферометрах, регистрирующих гравитационные волны, но и зарегистрировали различные виды электромагнитного излучения от этого явления: всплеск гамма- излучения, рентгеновское, ультрафиолетовое, оптическое, инфракрасное излучения и радиоволны.

"Произошло действительно такое, что у последних скептиков сомнения отбило, что гравитационные волны существуют, потому что гравитационные волны были зафиксированы и с помощью других диагностик, с помощью других методов измерений <...> Второй момент, почему это важно: это первый пример новой науки, которая называется multimessenger astronomy, то есть астрономия с помощью разных каналов получения информации", - сказал собеседник агентства.

Научная коллаборация LIGO-LSC (LIGO Scientific Collaboration) объединяет более 1200 ученых из 100 институтов разных стран. LIGO располагает двумя обсерваториями в штатах Луизиана и Вашингтон, которые регистрируют гравитационные волны. У партнера LIGO коллаборации Virgo, в которой работают 280 европейских ученых и инженеров из 20 исследовательских групп, детектор находится недалеко от Пизы (Италия).

В исследованиях LIGO участвуют два научных коллектива из России: группа физического факультета Московского государственного университета имени и группа Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород).

Детекторы LIGO в 2015 году впервые зарегистрировали гравитационные волны от столкновения черных дыр, в феврале 2016 года об открытии было объявлено на пресс-конференции. В 2017 году лауреатами Нобелевской премии по физике стали американские физики Райнер Вайсс, Кип Торн и Берри Бэриш за решающий вклад в проект LIGO, а также "наблюдение за гравитационными волнами".