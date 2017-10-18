Правительство разрешило ряду российских вузов самостоятельно присуждать ученые степени

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился наделить ряд российских вузов, удовлетворяющих необходимым требованиям, правом присуждать ученые степени самостоятельно. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства.

"Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, ряд других образовательных организаций высшего образования и научных организаций, удовлетворяющих определенным требованиям, наделены правом самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия", - говорится в документе.

25 августа председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень из 19 вузов и четырех научных институтов, которым предоставили право присуждать ученые степени. В него вошли национальные исследовательские и федеральные университеты и вузы, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты. В перечень попали: Московский государственный институт международных отношений, Университет информационных технологий, механики и оптики в Петербурге, столичная Высшая школа экономики, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Казанский, Уральский, Южный федеральные университеты и другие вузы.