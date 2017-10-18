Тюменские ученые проведут в 2018 году мониторинг мерзлоты на стационарах РАН

ТАСС, 18 октября. /ТАСС/. Ученые проведут мониторинговые исследования на стационарах Российской академии наук в 2018 году, что позволит получить новые данные о состоянии мерзлоты, сообщили в среду в пресс-службе Тюменского индустриального университета (ТИУ).

"В 2018 году участники стратегического проекта "Повышение эффективности освоения Арктической зоны РФ" и специалисты Института криосферы Земли проведут мониторинговые исследования на стационарах РАН. Данные будут представлены руководству предприятий - партнеров вуза, лягут в основу научных работ и диссертаций, а также будут учтены при усовершенствовании систем термостабилизации грунтов на объектах промышленного и гражданского строительства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что благодаря такому мониторингу возможно предсказать любые природные явления.

По словам доцента кафедры криологии Земли, участника проекта Анатолия Губарькова, тема мониторинга актуальна во всем мире и имеет огромное значение. "По нормативным документам его требуется проводить на всех стадиях - от предпроектной до ликвидации объектов строительства. Если не проводить исследования, то можно потерять огромные средства в долгосрочной перспективе освоения месторождения, при строительстве зданий, сооружений и других объектов", - приводит пресс-служба слова Губарькова.

ТИУ был основан в 2015 году после слияния двух крупнейших технических вузов региона. Программа опорного университета ориентирована на новую индустриализацию. Всего в вузе реализуется семь стратегических проектов, в том числе по повышению эффективности освоения Арктической зоны РФ.

Ранее сообщалось, данный проект рассчитан до 2020 года, за это время в Тюмени будет создан центр решения проблем повышения эффективности освоения Арктической зоны РФ и разработана комплексная модель освоения труднодоступных арктических территорий. Кроме того, к концу этого года в университете откроется лаборатория палеоэкологии и мониторинга геосистем, не имеющая аналогов в России.