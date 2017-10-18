Французские биологи открыли возможную причину возникновения дислексии у человека

ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Исследователи биологического факультета Университета города Ренн (Франция) анонсировали открытие одной из возможных причин возникновения дислексии у человека.

Результаты многолетней работы были опубликованы в британском научно-исследовательском журнале "Proceeding of Royal Society", секция В (биология).

Дислексия, заболевание, находящееся на грани нейрологии, офтальмологии и психиатрии, характеризуется нарушением у детей освоения навыков чтения, что приводит к существенной задержке психического развития. У взрослых также возможно возникновение дислексии при травмах и опухолях головного мозга, других органических поражения центральной нервной системы.

Ученые из Ренна полагают, что им удалось найти анатомические изменения в глазных рецепторах головного мозга человека, которые препятствуют естественному процессу освоения навыков чтения и осмысливания прочитанного.

У детей, обучение чтению которых не вызывает трудностей, рецепторы одного глаза отличаются от подобных в другом - т.е. наблюдается асимметрия глазных рецепторов. По мнению исследователей, сигнал от предмета попадает в оба глаза, а головной мозг "выбирает", на какую группу рецепторов какого глаза направить изображение.

У людей, страдающих дислексией, зоны восприятия изображения обоих глаз одинаковы, симметричны, подчеркивают биологи. Если фотосигнал попадает в зону восприятия света одновременно (еще эти зоны иногда называют пятнами Максвелла) на оба глаза, головной мозг "теряется", не "понимая" куда направлять изображение. Получается своего рода зеркальные изображение в обеих зонах и восприятие зрительного образа "стопорится", объясняют специалисты.

"Результаты наших исследований позволяют думать, что мы нашли потенциальную причину возникновения дислексии, " - отмечает один из авторов исследования, ведущий специалист университета Гюй Ропар. "Асимметрия зрительного восприятия необходима, чтобы не возникал эффект зеркала, мешающий естественной обработке мозгом светового сигнала, " - добавляет автор проекта, - "иначе возникает явление, получившее название дислексия - сложность в освоении навыков чтения".

"Для выявления данного расстройства и у детей, и у взрослых определение асимметрии зон восприятия может стать простым и эффективным диагностическим методом," - заключает ученый.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в мире дислексией страдает около 700 млн человек.