Уменьшавшаяся много лет масса ледяного щита Гренландии начала расти

ОСЛО, 18 октября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Ледяной щит Гренландии, который в этом десятилетии уменьшался рекордными темпами, за последний год не только не потерял массы, но и стал немного толще.

Таковы предварительные оценки сотрудников Датского метеорологического института (DMI), статью которых опубликовал скандинавский портал научных новостей sciencenordic.com (свои итоговые выводы датские метеорологи по традиции представят лишь в декабре).

Статистика

Ежегодно льды Гренландии тают в июне, июле и августе и образуются вновь с сентября по май. Именно поэтому в отчетах о состоянии гренландского ледяного щита, которые DMI ежегодно готовит вместе с рядом других организаций, рассматривается период с июня предыдущего года по сентябрь текущего.

Как показывают учтенные к настоящему моменту данные, с июня 2016 по сентябрь 2017 на территории крупнейшего из островов Земли растаяло около 200 млрд тонн льда, что заметно меньше среднегодового показателя, а намерзло 544 млрд тонн, при том что в среднем за последние 40 лет этот показатель составлял 368 млрд тонн. Рекордно большое - на уровне 80-х годов прошлого века - количество нового льда специалисты объясняют погодными условиями, в частности, влиянием урагана Николь, который прошлой зимой принес в Гренландию обильные дожди и снегопады.

Как правило, летнее таяние гренландских льдов компенсируется в течение всего остального года. Заметным исключением стал период 2011-2012 годов, когда в Гренландии летом растаяло столько же льда, сколько намерзло за остальной год. Тем не менее, на общий баланс ледовой массы острова сильно влияет еще один фактор - отрыв айсбергов от ледников вдоль гренландского побережья. За счет этого явления Гренландия с начала 2000-х в среднем теряла за год около 500 млрд тонн льда, таким образом ежегодно оставаясь в "минусе" (на 200-300 млрд тонн в год).

Однако возможно, что в период 2016-2017 годов новый лед сможет компенсировать даже потери от айсбергов.

Тренд не переломится

Авторы статьи отмечают, что новые данные не говорят о том, что таяние гренландских льдов может прекратиться или существенно замедлиться в обозримом будущем. Они лишь демонстрируют, что отдельные годы могут выбиваться из общей картины из-за исключительно сильного влияния погодных условий на показатель общей ледовой массы Гренландии. Как напоминают в DMI, с 2002 года Гренландия потеряла 3,6 трлн тонн льда. Хотя это и меньше 0,15% от общей массы гренландского ледяного щита, в результате уровень Мирового океана вырос более чем на 1 см. Сейчас именно таяние льдов Гренландии сильнее всего влияет на этот показатель.

Согласно выводам международной группы исследователей во главе с доцентом Копенгагенского университета Шфакатом Аббас Ханом, опубликованным в прошлом году в журнале Science Advances, со времен последнего ледникового максимума около 23 тыс. лет назад Гренландия потеряла почти 40% своих льдов, за счет чего уровень Мирового океана поднялся на 4,6 м.

Если все существующие сегодня ледники острова окажутся растоплены, то уровень Мирового океана поднимется еще на 7,5 м. Хотя до этого еще далеко, по оценкам учрежденной ООН Межправительственной группы экспертов по изменению климата, уже к концу века за счет таяния полярных льдов уровень Мирового океана может вырасти на 1 м.