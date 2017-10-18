Медведев исключил несколько человек из президиума ВАК

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев исключил из состава президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки ряд ее членов, в том числе главного ученого секретаря комиссии Николая Аристера. Соответствующее распоряжение, датированное 16 октября, опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовых актов.
Согласно распоряжению, главный ученый секретарь комиссии Николай Аристер исключен из ее состава, а его обязанности возложены на члена президиума комиссии Игоря Мацкевича.
Из состава комиссии также исключены заведующий отделом Института органической химии им. Зелинского Валентин Анаников, заведующий сектором этики Института философии РАН Рубен Апресян, заведующий отделом экономической теории ИМЭМО РАН Сергей Афонцев, первый проректор Сибирского государственного медицинского университета Иван Деев, заместитель директора по научной работе Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина Михаил Личиницер, директор департамента государственной службы, кадров и управлениями делами Минобрнауки России Владимир Голубовский и первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон.
Этим же распоряжением внесены изменения в состав президиума ВАК - из него исключены все вышеперечисленные члены комиссии за исключением Льва Якобсона и Владимира Голубовского.