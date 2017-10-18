Историки назвали диссертацию Мединского важной и полезной для науки

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Диссертация министра культуры Владимира Мединского о проблемах объективного отражения реалий России 15-17 веков в публикациях иностранных авторов имеет ценность для науки и популяризации отечественной истории. Такое мнение на пресс- конференции в ТАСС в среду высказали ученые-историки, знакомые с научным трудом.

Ранее сообщалось, что 20 октября президиум ВАК рассмотрит предложение экспертного совета по истории ВАК лишить Мединского ученой степени по причине "ненаучности" его диссертации.

"Каждый непредвзятый читатель может убедиться, что автором на основе разработанных им теоретических концепций решена крупная научная проблема, имеющая важное политическое и социокультурное значение. Текст диссертации отличается внутренним единством, логичностью и последовательностью изложения. Выводы, которые делает автор, обоснованы, закономерны и уже проверены практикой", - заявил заведующий кафедрой истории, заместитель председателя диссертационного совета РГСУ, где в 2011 году проходила защита, Николай Старостенков.

Согласен с коллегой Анатолий Королев - один из оппонентов на защите диссертации Мединского шесть лет назад.

"В целом работа соответствует требованиям, которые предъявляются в соответствии с инструкцией ВАК. Проблема решена системно, с точки зрения исторического принципа",- отметил ученый.

"Спустя шесть лет в целом я поддерживаю тональность, философию исследования, которой он придерживался", - добавил Королев, автор ряда статей в журналах об образе России глазами иностранцев.

Новый взгляд на историю

По мнению Королева, в своих публикациях "выступил Владимир Ростиславович (Мединский - прим. ТАСС) очень мощно своими трудами против русофобии, которая имеет психологические, основательные корни".

Доктор исторических наук Григорий Герасимов считает, что решение экспертного совета ВАК от 2 октября, рекомендовавшего лишить Мединского ученой степени, было оценочным.

"Автором исследования разработаны положения, совокупность которых можно оценить, как научное достижение. Она посвящена тому, что практически все авторы, писавшие о России, выполняли заказ тех или иных политических кругов. Заставляет увидеть в негативном влиянии со стороны Запада нечто большее нежели обоснование текущих политических интересов. Мединский смог по-новому подойти к историческому материалу с политической стороны, поскольку он доктор политических наук",- отметил Герасимов.

Вокруг диссертации

История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки РФ заявление с просьбой лишить министра ученой степени доктора наук. По его мнению, диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков", "не имеет научной ценности".

Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - Московскому государственному университету имени Ломоносова. Диссовет МГУ, а впоследствии и диссовет Белгородского университета не нашли необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты, а также оснований для лишения министра культуры ученой степени.

2 октября экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Согласно положению о присуждении ученых степеней, после заключения президиума ВАК решение о лишении ученой степени принимает Минобрнауки РФ.