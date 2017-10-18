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РГБ: доступ к диссертации Мединского открыт для всех читателей

Наука
18 октября, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

При этом в библиотеке отметили, что обязательный экземпляр диссертации не оцифрован

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Доступ к обязательному экземпляру диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского, хранящемуся в Российской Государственной библиотеке (РГБ), открыт для всех держателей читательского билета.

Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе РГБ.

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"Если у вас есть читательский билет, вы можете приехать в Химки, где хранится обязательный экземпляр диссертации, вы можете с ним ознакомиться, никаких ограничений нет", - отметил собеседник агентства. Кроме того, по словам представителя пресс-службы, данный экземпляр не был оцифрован, так как поступил в РГБ в 2011 году - до вступления в силу закона об обязательном экземпляре в электронном виде.

При этом автореферат диссертации (сокращенный вариант) находится на хранении РГБ на Воздвиженке. "Доступ к автореферату диссертации также открыт, любой читатель может в этом удостовериться лично", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее некоторые СМИ сообщили об эвакуации сотрудников и посетителей здания РГБ на Воздвиженке. При этом в качестве возможной причины был указан закрытый ранее доступ к автореферату диссертации российского министра. "Эвакуация была, она была связана с чьей-то глупой шуткой, никакого отношения к диссертации Владимира Ростиславовича [Мединского] это не имело. Никакой "спецоперации" по защите доступа к автореферату мы не проводили", - отметили в пресс-службе.

Ситуация вокруг диссертации

История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить министра ученой степени доктора наук. По его мнению, диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков", "не имеет научной ценности".

Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - Московскому государственному университету имени Ломоносова. Диссовет МГУ, а впоследствии и диссовет Белгородского университета не нашли необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты, а также оснований для лишения министра культуры ученой степени.

2 октября экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Согласно положению о присуждении ученых степеней, после заключения президиума ВАК решение о лишении ученой степени принимает Минобрнауки.

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