Научные шоу и квесты пройдут в Ставрополе на Межрегиональном фестивале науки

СТАВРОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль науки пройдет в четверг в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) в рамках Всероссийского фестиваля Nauka0+. В вузе пройдут научные шоу, мастер-классы и экскурсии, сообщила пресс-служба СКФУ.

"Программа фестиваля рассчитана на самую широкую аудиторию без возрастных ограничений, она включает в себя почти 100 мероприятий. Наиболее значимые среди них - научно-познавательная игра "Наука 0+", научный квест, научные шоу, экскурсионные туры по лабораториям и музеям СКФУ", - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет в нескольких корпусах вуза, свои разработки представят все институты СКФУ. В частности, зрители смогут увидеть роботов, ознакомиться с достижениями сотрудников и студентов вуза в области робототехники. В одном из залов представят опыты в области физики. На одной из площадок можно будет увидеть работу палеонтологов и криминалистов.

Лекции, круглые столы и семинары проведут лингвисты, философы, инженеры, математики, экономисты и др. На конкурсах в рамках научного квеста и школы молодого инноватора Северо-Кавказского федерального округа определят победителей, которые получат призы, уточнили в вузе.