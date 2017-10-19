Тюменские ученые создали карту возможных выбросов газа и образования воронок на Ямале

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Ученые составили карту возможных выбросов газа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) для прогнозирования возникновения воронок на территории газовых месторождений. Об этом сообщили в пресс-службе Тюменского индустриального университета (ТИУ), где реализуется проект повышения эффективности освоения Арктической зоны РФ.
"Геологические и географические открытия не прекращаются в связи с воронками, которые образовались в районе [месторождения] Бованенково, это совершенно уникальный процесс для понимания человечества. Не исключено, что количество воронок будет увеличиваться. Вероятно, что подобные явления происходят в конце периода потепления при более глубоком оттаивании мерзлоты сверху и повышении температуры ниже слоя оттаивания, но что-то подобное уже происходило на Ямале, и подтверждение можно найти в эпосе ненецкого народа. Возникновение воронок может быть спрогнозировано, возможные выбросы нанесены на карту, специалистами проанализированы космоснимки", - приводит пресс-служба слова участника проекта, доцента кафедры криологии Земли ТИУ Анатолия Губарькова.
Ранее сообщалось, что на Ямале с 2014 года были найдены несколько воронок в районе Бованенковского месторождения, все они полностью затоплены. Причина образования кратеров - выброс газа из-под земли. Летом 2017 года ученые обнаружили еще две воронки: одну в 34 км от села Сеяха и еще одну в 20 км от поселка Ярута.
Специалисты предупреждают, что воронки представляют опасность для оленеводческих бригад и вахтовых поселков, а также для линейных сооружений (автотрасс, железных дорог, трубопроводов и т. д.).
Проект повышения эффективности освоения Арктической зоны РФ, реализуемый в ТИУ, рассчитан до 2020 года, за это время в Тюмени будет создан центр решения проблем повышения эффективности освоения Арктической зоны РФ и разработана комплексная модель освоения труднодоступных арктических территорий. Кроме того, к концу этого года в университете откроется лаборатория палеоэкологии и мониторинга геосистем.