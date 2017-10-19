Уральские ученые создадут "умную" нержавеющую сталь для ремонта скважин в Арктике

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Ученые Института физики металлов Уральского отделения РАН намерены разработать к 2020 году нержавеющую сталь с эффектом памяти формы, которая может использоваться для ремонта на скважинах по добыче нефти и газа в арктических регионах. Об этом сообщил ТАСС в четверг главный научный сотрудник Института физики металлов Виктор Сагарадзе.
"Мы работаем над созданием нержавеющей стали с эффектом памяти формы. При нагревании она принимает нужную форму. Например, эту технологию можно будет применять при ремонте обсадных труб (труба, которую погружают в скважину для предотвращения осыпания рыхлых слоев земли - прим. ТАСС) на нефтяных и газовых скважинах в Арктике. Материал планируем разработать до 2019 года или 2020 года", - сказал Сагарадзе.
Он отметил, что внедрение этой технологии поможет предприятиям сэкономить время и средства при ремонте труб на скважинах по добыче нефти и газа на большой глубине. "Раньше, если в трубе появлялась дыра или иной дефект, это место чаще бетонировали и потом сверлили, что очень дорого. Мы предлагаем опустить на глубину "свиток" "интеллектуальной" нержавеющей стали в форме цилиндра и нагреть его, чтобы он закрыл отверстия, из которых ранее вместе с нефтью поступала вода", - объяснил ученый.
Институт физики металлов Уральского отделения РАН находится в Екатеринбурге. Имеющееся в нем оборудование позволяет осуществлять экстремальные воздействия на материалы и исследовать их физико-механические свойства.