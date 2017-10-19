Васильева не будет присутствовать на президиуме ВАК, где рассмотрят диссертацию Мединского

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Министр образования и науки РФ Ольга Васильева не будет присутствовать на заседании президиума ВАК, которая состоится в пятницу, и где будет рассматриваться вопрос о диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского. Об этом она сообщила в четверг журналистам.

"Я не могу, я - министр. Я не могу быть на президиуме", - сказала она.

История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки РФ заявление с просьбой лишить министра ученой степени доктора наук. По его мнению, диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков", "не имеет научной ценности".

Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - Московскому государственному университету имени Ломоносова. Диссовет МГУ, а впоследствии и диссовет Белгородского университета не нашли необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты, а также оснований для лишения министра культуры ученой степени.

2 октября экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Президиум ВАК рассмотрит это предложение в пятницу, 20 октября.