Фурсенко: выборы главы РАН впервые за долгое время были очень конкурентными

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Выборы президента Российской академии наук (РАН) впервые за долгое время оказались очень высококонкурентными. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
"Мне кажется, что все прошло вполне достойно, была реальная конкурентная среда впервые за очень долгое время, это все признают", - сказал он, комментируя прошедшие выборы главы РАН.
По его словам, была создана возможность выдвинуться всем кандидатам, и не было ни одной претензии к процедуре выборов. "Все кандидаты признали, что не было давления со стороны", - добавил Фурсенко.
26 сентября в Москве прошли выборы президента Российской академии наук, на них во втором туре победил доктор физико-математических наук Александр Сергеев.