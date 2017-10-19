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Фурсенко: выборы главы РАН впервые за долгое время были очень конкурентными

Наука
19 октября, 16:18 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 19, октября. /ТАСС

Помощник президента РФ добавил, что в этот раз "не было ни одной претензии" к процедуре выборов

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Выборы президента Российской академии наук (РАН) впервые за долгое время оказались очень высококонкурентными. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

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Президент РАН: ученых должно быть видно!

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"Мне кажется, что все прошло вполне достойно, была реальная конкурентная среда впервые за очень долгое время, это все признают", - сказал он, комментируя прошедшие выборы главы РАН.

По его словам, была создана возможность выдвинуться всем кандидатам, и не было ни одной претензии к процедуре выборов. "Все кандидаты признали, что не было давления со стороны", - добавил Фурсенко.

26 сентября в Москве прошли выборы президента Российской академии наук, на них во втором туре победил доктор физико-математических наук Александр Сергеев.

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Персоны
Сергеев, Александр Михайлович Фурсенко, Андрей Александрович
Темы
Ситуация вокруг выборов главы РАН
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Россия
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