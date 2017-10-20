Ученые разработают модели рисков для здоровья коренных жителей ЯНАО

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ученые Научного центра изучения Арктики разработают модели рисков для здоровья коренных жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на основе данных, полученных во время медицинских экспедиций. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе научного центра.

"В центре анализируют материалы медицинской экспедиции в село Нори Надымского района, где проводились исследования роли питания, наследственности и психосоциальных факторов в формировании заболеваний. В исследованиях участвовали более 50 сельчан и семьи, ведущие традиционный образ жизни. Ученые собрали обширный материал для научной работы, а также пробы биоматериала местных жителей для дальнейших медико-биологических исследований в лабораториях РАН", - говорится в сообщении.

По словам заместителя директора центра, доктора медицинских наук Андрея Лобанова, до экспедиции в село Нори в распоряжении ученых были только данные официальной медицинской статистики, построенной на обращении сельчан в учреждения здравоохранения, по которым изучать проблемы коренного населения не представляется возможным.

"Статистика не учитывает факторы, влияющие на здоровье коренных жителей округа и уроженцев из других регионов. Только в ходе экспедиционных исследований ученые имеют возможность собрать актуальные данные и на их основе разработать модели рисков для здоровья коренного населения ЯНАО", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в ходе экспедиции ученые также побывали в стойбищах, где собрали информацию о ведении хозяйства в условиях лесотундры и новых приемах, освоенных оленеводами для сохранения поголовья оленей и пастбищ. "Сельчане и семьи оленеводов получили возможность пройти обследование и получить консультации у узких специалистов", - уточнили в пресс-службе.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических исследований, медицинских исследований и эколого-биологических исследований.