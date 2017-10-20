Президиум ВАК начал рассмотрение диссертации министра культуры РФ Мединского

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) начал заседание, на котором рассмотрит диссертацию главы Минкультуры РФ Владимира Мединского и даст рекомендации, лишать или нет министра ученой степени доктора исторических наук. Об этом сообщает в пятницу корр. ТАСС из здания ВАК.

В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что заседание будет длиться около часа, однако для прессы оно закрыто. На заседании президиума ВАК присутствуют замминистра науки и образования Григорий Трубников и сам Мединский.

Рассмотрением диссертации Мединского будут заниматься 32 человека: 20 членов ВАК и 12 специалистов по теме диссертации. От ВАК, среди прочих, участвуют председатель комиссии Владимир Филиппов, его заместители - академик, врач-психиатр Любомир Афтанас, ректор ИТМО, доктор технических наук Владимир Васильев, социолог, доктор философских наук Владимир Шульц и президент СПбГУ, доктор филологических наук Людмила Вербицкая. Кроме того, в президиум входят главный ученый секретарь Игорь Мацкевич.

В пятницу президиум заседает в обновленном составе, после ротации. 18 октября по распоряжению правительства РФ из состава президиума ВАК были исключены несколько ученых, а в должности главного ученого секретаря Николая Аристера сменил Мацкевич. Как пояснили тогда в Минобрнауки, изменения в составе ВАК связаны с ротацией.

Длинное разбирательство

История с диссертацией Мединского началась в апреле 2016 года, когда участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки РФ заявление с просьбой лишить министра ученой степени доктора наук. По его мнению, диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" "не имеет научной ценности".

Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, однако затем отозвала оттуда диссертацию. Диссовет МГУ, а впоследствии и диссовет Белгородского университета не нашли необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты, а также оснований для лишения министра культуры ученой степени.

Однако 2 октября экспертный совет ВАК по истории рекомендовал лишить Мединского ученой степени. Ряд ученых назвали решение оценочным.