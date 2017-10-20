Мединский заявил, что президиум ВАК рекомендовал не лишать его ученой степени

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендует Минобрнауки не лишать министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Об этом после окончания заседания президиума в пятницу объявил журналистам сам Мединский.

"Решение принято - 70% за, 30% против", - сказал он о решении президиума ВАК.

В дальнейшем ВАК обязана передать свои рекомендации в Минобрнауки, которое, согласно положению о присуждении ученых степеней, и должно принять окончательное решение относительно ученой степени Мединского.

Заседание президиума длилось два часа вместо ожидаемого часа. На нем присутствовали замминистра науки и образования Григорий Трубников, сам Мединский, а также участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий, который в апреле 2016 года подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить министра культуры степени.

Диссертацию Мединского в пятницу оценивали 32 человека: 20 членов ВАК и 12 специалистов по теме диссертации. От ВАК, среди прочих, участвовали председатель комиссии Владимир Филиппов, его заместители - академик, врач-психиатр Любомир Афтанас, ректор ИТМО, доктор технических наук Владимир Васильев, социолог, доктор философских наук Владимир Шульц и президент СПбГУ, доктор филологических наук Людмила Вербицкая, а также главный ученый секретарь Игорь Мацкевич.

В пятницу президиум заседал в обновленном составе, после ротации, проведенной по распоряжению правительства 18 октября. Тогда из состава президиума ВАК были исключены несколько ученых, а на должность главного ученого секретаря вместо Николая Аристера был назначен Мацкевич.