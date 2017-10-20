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Минобрнауки в течение двух недель примет решение по диссертации Мединского

Наука
20 октября, 15:00 UTC+3

В ходе рассмотрения диссертации многие эксперты изменили отношение к ней, отметила глава ведомства Ольга Васильева

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ГОРКИ, 20 октября. /ТАСС/. Министерство образования и науки в течение двух недель должно принять решение по диссертации министра культуры Владимира Мединского, сообщила глава ведомства Ольга Васильева, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом она подчеркнула, что во время рассмотрения диссертации президиумом Высшей аттестационной комиссии многие эксперты изменили отношение к этой работе.

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"Я очень счастлива, что закончилась [история с диссертацией], процедура шла очень долго, я благодарю Владимира Ростиславовича [Мединского], в течение полутора часов он отвечал на вопросы. В ходе его очень правильных, четких ответов, которые подтверждают не просто авторство этого человека, а глубокие знания того, о чем он говорит, некоторые члены президиума изменили свое мнение", - сказала она.

"У нас прекрасное голосование", - добавила она. На вопрос о том, когда Минобрнауки вынесет свой вердикт по диссертации Мединского, Васильева ответила: "Через две недели".

Ранее в пятницу президиум ВАК рекомендовал Минобрнауки не лишать Мединского ученой степени доктора исторических наук. ВАК обязана передать эти рекомендации в ведомство, которое, согласно положению о присуждении ученых степеней, и должно принять окончательное решение относительно ученой степени министра.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Мединский, Владимир Ростиславович
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