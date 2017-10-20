Кремль не комментирует решение ВАК по диссертации Мединского

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СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Кремль не комментирует решение Высшей аттестационной комиссии (ВАК), которая рекомендовала Министерству образования и науки РФ сохранить за министром культуры Владимиром Мединским ученую степень доктора исторических наук.
"Это [решение ВАК по диссертации Мединского] не наш вопрос", - заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать решение комиссии.
Ранее в пятницу президиум ВАК не согласился с мнением экспертного совета по истории ВАК, который порекомендовал лишить Мединского ученой степени. Окончательную точку в этой истории предстоит поставить Минобрнауки, где "в ближайшее время будет подготовлен соответствующий приказ". По словам главы министерства Ольги Васильевой, такой приказ может появиться в течение двух недель.