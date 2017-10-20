Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.10:
$ 57.51
€ 67.89
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кремль не комментирует решение ВАК по диссертации Мединского

Наука
20 октября, 15:36 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 20, октября. /ТАСС

"Это не наш вопрос", отметил Дмитрий Песков

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Михаил Почуев/ТАСС

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Кремль не комментирует решение Высшей аттестационной комиссии (ВАК), которая рекомендовала Министерству образования и науки РФ сохранить за министром культуры Владимиром Мединским ученую степень доктора исторических наук.

"Это [решение ВАК по диссертации Мединского] не наш вопрос", - заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать решение комиссии.

Ранее в пятницу президиум ВАК не согласился с мнением экспертного совета по истории ВАК, который порекомендовал лишить Мединского ученой степени. Окончательную точку в этой истории предстоит поставить Минобрнауки, где "в ближайшее время будет подготовлен соответствующий приказ". По словам главы министерства Ольги Васильевой, такой приказ может появиться в течение двух недель.

Смотрите также

Минобрнауки в течение двух недель примет решение по диссертации Мединского

Мединский может издать часть своей диссертации в форме монографии

Мединский заявил, что президиум ВАК рекомендовал не лишать его ученой степени

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Мединский, Владимир Ростиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму
2
Кабмин вносит в Госдуму проект о "народных инспекторах" дорожного движения
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
Мединский может издать часть своей диссертации в форме монографии
6
Посольство РФ в США отвергло утверждения американского дипломата о вмешательстве в выборы
7
Шойгу: Россия выполнила обещание доставить в Сербию шесть МиГ-29
Темы дня
Новости партнеров
Реклама