Таяние льда останавливает развитие флоры и фауны в Арктике

МУРМАНСК, 20 декабря. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Сотрудники Мурманского морского биологического института (ММБИ) завершили масштабную экспедицию в Арктику, в ходе которой сделали ряд открытий о морской флоре и фауне. Как рассказал ТАСС заместитель гендиректора ММБИ, доктор биологических наук Павел Макаревич, в частности удалось выяснить, почему освобождающаяся при таянии льда акватория остается незаселенной.

Одним из главных итогов экспедиции, по словам Макаревича, стало фиксирование того факта, что таяние льда из-за потепления не приводит к росту так называемой продуктивности океана, то есть росту численности представителей флоры и фауны. "Раньше считалось, что чем меньше льда, тем больше солнца получит флора, тем сильнее будет фотосинтез и развитие планктона, а за ним и животного мира, рост популяции в том числе промысловых видов. Но исследования этого не подтвердили, <...> и мы нашли научное объяснение этому", - сказал ученый.

Мурманские биологи объясняют такую ситуацию тем, что лед является естественным хранилищем спор планктона, которые вмерзают в него, а весной при таянии "засевают" дно. Поэтому если льда нет, то этот процесс останавливается, и планктон не размножается. Как следствие, не приходит рыба и морские животные. Вместе с тем мурманские ученые считают, что уменьшение площади льдов носит временный характер, поэтому вскоре должен начаться обратный процесс. Другие результаты экспедиции, в том числе касающихся загрязнения Арктики, станут известны после обработки собранных проб, что планируется сделать примерно к февралю 2018 года, добавил Макаревич.

Рейс на Шпицберген

Архипелаг Шпицберген уникален для ученых, поскольку позволяет изучать природу Арктики в привязке к хозяйственной деятельности, которая ведется на нем очень давно. ММБИ проводит научные исследования в районе архипелага с 1960-х годов. Эта экспедиция стала продолжением исследований, начатых в апреле и июле. Для проведения работ институт получил средства от Федерального агентства научных организаций.

Тридцатидневный рейс научно-исследовательского судна (НИС) ММБИ "Дальние Зеленцы" проходил в район Шпицбергена. Как сообщили в институте, ученые работали в территориальных водах архипелага - в Ис-фьорде, также исследования проводились по маршруту в Баренцевом и Норвежском морях. НИС "Дальние Зеленцы" является единственным российским научным судном, работающим в территориальных водах архипелага Шпицберген. Этому способствует договор о совместных исследованиях между ММБИ и Университетским центром на Свальбарде (UNIS).

Мурманские ученые совместно с коллегами из Института Арктики и Антарктики (ААНИИ) и Университетского центра на Свальбарде в условиях полярного дня в июле и полярной ночи в ноябре провели широкий комплекс исследований. Измерялась температура, соленость, гидрохимические показатели морской воды, отбирались пробы микроорганизмов и зоопланктона, для оценки антропогенного влияния отобраны пробы морской воды, донного осадка на химическое и радиоактивное загрязнение.

От планктона до китов

В целом экспедиции этого года позволили мурманским биологам открыть много новых фактов. Как ранее сообщал ТАСС Макаревич, сотрудники института смогли обнаружить микроводоросли на глубине в 300 метров. Раньше предельной глубиной считалась отметка в 40-50 метров, поскольку глубже не проникает солнечный свет.

Еще одно открытие касалось самых крупных животных Арктики - гренландских китов, точнее восточно-атлантической популяции этого вида, занесенной в Красную книгу. Ее представителей в мире - всего около 100 особей. Мурманские ученые за время экспедиции вдоль кромки льдов в апреле смогли увидеть 12 китов.

Отметили ученые и изменения, связанные с потеплением, которое отражается и на температуре воды. По данным экспедиций, вслед за отступающим льдом на север двигаются и теплолюбивые виды растений и животных. Так, за весеннюю экспедицию ученые обнаружили около 15 видов планктона, которые раньше в таких широтах не обитали.

Мигрируют и животные, так называемые донные сообщества - моллюски, крабы, некоторые рыбы. Ученые обнаружили иглу-рыбу - арктическую родственницу известной рыбы из Красного моря - на сотни километров севернее мест, которые считались границей ее обитания.