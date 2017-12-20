Путин пообещал помощь создателям Большой российской энциклопедии

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Академик РАН Юрий Осипов презентовал президенту РФ Владимиру Путину Большую российскую энциклопедию.

Указ о создании энциклопедии глава российского государства подписал в 2002 году. Работа над ней шла "порядка пятнадцати лет". В среду все 35 томов Большой российской энциклопедии были продемонстрированы главе государства в Кремле в президентской библиотеке.

"Таким образом, ваши указания полностью выполнены, и Россия имеет уникальную научную энциклопедию", - рассказал Осипов, возглавивший научно-редакционный совет по изданию энциклопедии.

По его словам, к работе было привлечено несколько сотен авторов, в томах энциклопедии - более 80 тыс. статей. Знания, представленные в энциклопедии, универсальные, охватывающие мир и все явления в нем. "Не каждому государству по плечу на государственном языке создать такую энциклопедию. Создав такую энциклопедию, мы все-таки заняли свое законное место в элитном клубе уникальных, универсальных энциклопедий", - сказал Осипов.

По его словам, две других созданы в Великобритании и совместным трудом немецких и шведских ученых. "Результаты работы показывают, что все обладают огромным интеллектуальным потенциалом", - добавил Осипов.

Ответственный редактор ОАО "Издательство "Большая российская энциклопедия" Сергей Кравец рассказал, что создана полная электронная версия энциклопедии. Кроме того, сейчас идет разработка общеобразовательного национального энциклопедического портала. На нем будут размещены статьи из Большой российской энциклопедии, отраслевых энциклопедий, а также собрана достоверная информация из музеев, институтов и вузов. В связи с этим Кравец попросил главу государства содействовать данной работе и передал ему письмо с соответствующими предложениями.

"Поможем", - пообещал Путин.