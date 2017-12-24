Скончался российский лингвист Андрей Зализняк

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский лингвист, лауреат Государственной премии России 2007 года Андрей Зализняк, доказавший подлинность "Слова о полку Игореве", скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил в воскресенье сотрудник Института русского языка Российской академии наук (РАН) Дмитрий Сичинава.

"Умер А. А. Зализняк. Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою прислонившись к стене", - написал Сичинава в своем Facebook. О причинах смерти не сообщается.

Зализняк изучал древние контакты славянских и иранских языков, заложил основы изучения древненовгородского диалекта по материалам берестяных грамот, доказал подлинность "Слова о полку Игореве". Автор "Грамматического словаря русского языка", краткого грамматического очерка санскрита.