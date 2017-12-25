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Президент Румынской Академии умер в возрасте 74 лет

Наука
25 декабря, 0:13 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 25, декабря. /ТАСС

Йонел Валентин Влад скончался после продолжительной болезни

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БУХАРЕСТ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Румынской Академии Йонел Валентин Влад скончался в воскресенье в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщило пресс-бюро высшего научного учреждения страны.

Влад работал в Центральном институте физики, Институте атомной физики, Национальном институте физики лазеров, плазмы и радиации. Он участвовал в создании первого в Румынии лазера с активной твердой средой (1968), первых в стране профессиональных голограмм (1970), а также систем цифровой обработки изображений, переданных оптическими инструментами (1982-1987).

Влад выступал с лекциями в Германии, Мексике, России, Швейцарии и Японии, является автором более чем 60 научных работ, в том числе "Введения в голографию" (1973) и "Оптической обработки информации" (1976).

В 2009 году Влад стал академиком, а президентом Румынской Академии был избран в 2014-м.

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