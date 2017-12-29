В 2018 году россияне увидят самое продолжительное за 100 лет лунное затмение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Серию из пяти затмений, в том числе самое продолжительное за 100 лет полное лунное затмение, а также три кометы увидят жители разных регионов мира в 2018 году, рассказал ТАСС пресс-секретарь Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

"В 2018 году произойдет больше солнечных и лунных затмений, чем обычно, причем одно из них - лунное затмение 27 июля, которое можно будет наблюдать на территории всей России и СНГ, - будет самым продолжительным за 100 лет, оно продлится 1 час 43 минуты", - сказал он.

Железнов пояснил, что большая продолжительность явления объясняется почти точным совмещением центра Луны и центра земной тени. В момент затмения Луна, Земля и Солнце будут находиться на одной линии, при этом планета расположится между Солнцем и Луной и заслонит свой естественный спутник от солнечного света.

Явление начнется в 20:13 мск 27 июля, когда земная тень коснется Луны. Полная фаза затмения продлится с 22:30 27 июля до 01:14 28 июля, а в 02:31 мск Луна полностью выйдет из земной тени. "Наблюдать затмение смогут жители большинства регионов России, кроме Дальнего Востока, а также жители государств СНГ", - уточнил пресс-секретарь ИПА РАН.

Серия затмений

По словам собеседника агентства, затмение станет частью еще одного необычного явления - серии из трех связанных между собой затмений, два из которых - частные солнечные, а между ними - полное лунное.

"Обычно солнечные и лунные затмения бывают парными. Любое затмение возможно лишь при нахождении Солнца, Луны и Земли в одной плоскости и на одной линии, и за время, пока Луна делает пол-оборота вокруг Земли, то есть примерно за две недели, и если все три небесных тела остаются в одной плоскости и вновь попадают на одну линию, происходит парное затмение", - пояснил эксперт.

На этот раз в серии будет не два затмения, а три - два частных солнечных - 13 июля и 11 августа - и полное лунное - 27 июля. Такое явление также объясняется точным геометрическим выстраиванием Земли Солнца и Луны в одну линию. Частное солнечное затмение 11 августа, когда Луна скроет Солнце на 74%, смогут наблюдать жители Северо- Востока России в период с 11:02 до 14:31 мск. Лучше всего рассмотреть явление можно будет в Магадане, где Луна закроет Солнце на 63%, Комсомольске-на-Амуре (54%), Хабаровске (50%). Западнее, к примеру, в Екатеринбурге, Луна скроет лишь 20% солнечного диска.

"Жители востока Чукотки смогут наблюдать затмение на закате, когда Солнце будет низко над горизонтом. Фотографы любят снимать затмение в привязке к местности - на фоне деревьев, элементов ландшафта, зданий, но такая возможность выдается редко. 11 августа в западной части Чукотки она будет", - отметил Железнов.

Три кометы и два метеорных потока

Интересными для наблюдателей-любителей, по мнению ученых, могут быть еще пять астрономических явлений наступающего года - пролет трех ярких комет и два мощных метеорных потока. "Среди большого количества метеорных потоков самыми мощными в 2018 году должны быть два - Персеиды, 17 июля - 24 августа, на пике - 12-13 августа - ожидается пролет 110 метеоров в час, и Геминиды - 4-17 декабря - в день максимума - 14 декабря - можно будет насчитать до 120 метеоров в час", - уточнил собеседник агентства.

Впервые в небольшой телескоп в 2018 году можно будет увидеть комету Panstarrs, открытую американскими астрономами в 2017 году. "В июле-августе комета достигнет максимального блеска, и ее можно будет увидеть невооруженным глазом в средних широтах Северного полушария", - рассказал Железнов. Третью комету Джакобини-Циннера можно будет увидеть в созвездиях Лебедя, Жирафа и Кассиопеи в период с 20 августа по 20 ноября. Второй видимой кометой станет Виртанена, которая достигнет максимального блеска в середине декабря, и будет видна жителям Северного полушария.