Антонов: для возвращения ученых в Россию нужно создать условия лучше, чем в США

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Возвращение ученых - выходцев из России обратно на родину требует создания определенных условий. Такое мнение в интервью международному русскоязычному телеканалу RTVi, которое транслировалось в пятницу, выразил посол России в США Анатолий Антонов.

Он напомнил, что недавно проводил в Чикаго встречи с русскоговорящими учеными. "Замечательные, талантливые люди. Они работают в Соединенных Штатах Америки, и, конечно же, мне, как россиянину, хотелось бы, чтобы эти таланты работали в Российской Федерации", - отметил дипломат.

"Но для этого нужно наверное создавать определенные условия. Я сказал бы так: лучшие условия, чем в США, с тем, чтобы они возвращались на родину и продолжали работать там", - добавил Антонов, заверив, что для этого российскими властями "делается очень много".