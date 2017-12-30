Ученые зафиксировали снижение среднего коэффициента интеллекта жителей скандинавских стран

ОСЛО, 30 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Средний уровень интеллекта жителей скандинавских стран медленно, но неуклонно снижается начиная с середины 90-х годов прошлого века. Как сообщает Норвежское телеграфное бюро, к такому выводу пришел известный новозеландский ученый Джеймс Флинн, вот уже несколько десятилетий занимающийся изучением динамики интеллектуального развития населения разных регионов мира.

В новой статье Флинна, опубликованной авторитетным научным журналом Intelligence, указывается, что в последние 20 с лишним лет средний коэффициент интеллекта (IQ) среди норвежцев, датчан и финнов падал на 0,23 пункта в год. Статистика последних лет для Швеции неполна, однако ученый полагает, что там наблюдается похожая картина. Еще три десятилетия назад Флинн установил, что средний IQ в большинстве стран и в мире в целом неуклонно рос с 30-х годов XX века - данный феномен даже был назван именем исследователя. Сейчас в одних странах, например в США, рост до сих пор продолжается, в других (Великобритании, Нидерландах, ФРГ, Эстонии) не просматривается заметной динамики, а вот на севере Европы теперь стабильно наблюдается обратная тенденция.

"Возможно дело в том, что Скандинавия просто опережает общий тренд", - заявил Флинн шведскому изданию Forskning och Framsteg. По его мнению, одна из причин может быть в том, что в школах многих стран нагрузка и требования к ученикам в последние годы снизились.

"Я не знаю, в чем на самом деле причина, - признался он. - Однако нужно не переживать по поводу небольшого снижения IQ, а использовать для чего-нибудь важного тот большой прирост этого показателя, что наблюдался в долгосрочной перспективе. При этом считаю, что было бы хорошо, если бы больше людей читали толстые книги, в особенности книги по истории".