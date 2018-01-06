Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РГО планирует в 2018 году найти в горах Ингушетии остатки древней "циклопической стены"

Наука
6 января, 14:10 UTC+3 МАГАС МАГАС 6, января. /ТАСС

Председатель регионального отделения Русского географического общества Джамбулат Оздоев не назвал точное местонахождение этой стены

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МАГАС, 6 января. /ТАСС/. Отделение Русского географического общества (РГО) в Ингушетии планирует отправить в 2018 году экспедицию в горные районы республики для поиска и раскопок "циклопической стены" (сделанной из больших тесаных камней без связующего раствора). Об этом сообщил ТАСС председатель регионального отделения РГО Джамбулат Оздоев.

"В горной Ингушетии есть циклопическая стена. Археологи Чечено-Ингушского госуниверситета в 1960-1970 годах были в горной Ингушетии, один из участников мне рассказывал об этой стене. Мы в 2018 году проведем отдельную экспедицию, которая посмотрит и попытается найти остатки этой стены", - сказал он.

По словам Оздоева, точное местонахождение стены ему неизвестно, однако есть некоторые ориентиры, по которым можно ее найти.

"Проводить раскопки планируется совместно с Археологическим центром имени Крупнова", - добавил он.

Заместитель директора Археологического центра имени Крупнова (центр расположен в городе Назрань, Ингушетия) Умалат Гадиев отметил, что в Ингушетии, по подсчетам местных археологов, находится около 130 объектов "циклопического характера".

"Они не изучались, за исключением некоторых объектов. И я не могу сказать, в следующем году мы начнем их изучать или в другом году, все зависит от финансирования", - сказал археолог.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отказ Верховного суда России допустить Навального до выборов президента вступил в силу
2
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
3
В 16 городах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
4
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
5
Рождество по юлианскому календарю: история и традиции праздника
6
Пожар в ресторане в центре Москвы потушен
7
Букингемский дворец объявил о беременности старшей внучки Елизаветы II
Темы дня
Новости партнеров
Реклама