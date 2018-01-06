РГО планирует в 2018 году найти в горах Ингушетии остатки древней "циклопической стены"

МАГАС, 6 января. /ТАСС/. Отделение Русского географического общества (РГО) в Ингушетии планирует отправить в 2018 году экспедицию в горные районы республики для поиска и раскопок "циклопической стены" (сделанной из больших тесаных камней без связующего раствора). Об этом сообщил ТАСС председатель регионального отделения РГО Джамбулат Оздоев.

"В горной Ингушетии есть циклопическая стена. Археологи Чечено-Ингушского госуниверситета в 1960-1970 годах были в горной Ингушетии, один из участников мне рассказывал об этой стене. Мы в 2018 году проведем отдельную экспедицию, которая посмотрит и попытается найти остатки этой стены", - сказал он.

По словам Оздоева, точное местонахождение стены ему неизвестно, однако есть некоторые ориентиры, по которым можно ее найти.

"Проводить раскопки планируется совместно с Археологическим центром имени Крупнова", - добавил он.

Заместитель директора Археологического центра имени Крупнова (центр расположен в городе Назрань, Ингушетия) Умалат Гадиев отметил, что в Ингушетии, по подсчетам местных археологов, находится около 130 объектов "циклопического характера".

"Они не изучались, за исключением некоторых объектов. И я не могу сказать, в следующем году мы начнем их изучать или в другом году, все зависит от финансирования", - сказал археолог.