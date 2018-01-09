Скончался академик РАН Евгений Аврорин

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Физик-теоретик, академик Российской академии наук, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская область) академик Евгений Аврорин скончался в ночь на вторник на 86-м году жизни.

Об этом сообщили ТАСС институте.

"Сегодня ночью скончался почетный научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени Забабахина Евгений Николаевич Аврорин", - сказали в РФЯЦ-ВНИИТФ.

Собеседник агентства отметил, что прощание с Аврориным состоится в пятницу. Оно пройдет в Снежинске.

Аврорин родился 11 июля 1932 года в Ленинграде. За вклад в развитие и совершенствование ядерного оружия награжден орденами Трудового Красного Знамени (1956), Ленина (1987), "За заслуги перед Отечеством" III степени (1999), "За заслуги перед Отечеством" II степени (2006); нагрудными знаками "Академик И. В. Курчатов" I степени (2007), "Академик А. П. Александров" (2012), "Е. П. Славский" (2015); золотой медалью им. И. В. Курчатова (2013), юбилейными медалями; Почетной грамотой Президента РФ (2012). В 1999 году он стал лауреатом премии им. В. П. Макеева, в 2012 году удостоен Демидовской премии.