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В Израиле археологи обнаружили стоянку человека прямоходящего

Наука
9 января, 15:16 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Исследователи оценивают возраст находки примерно в полмиллиона лет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Доисторическую стоянку человека прямоходящего (Homo erectus) обнаружили израильские археологи в ходе раскопок близ города Джальджулия в центральной части еврейского государства. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС коммюнике управления древностей Израиля.

"Редкая доисторическая стоянка площадью около 1 га, возраст которой составляет около 500 тыс. лет, была обнаружена во время длившихся последние несколько месяцев совместных раскопок, проведенных Управлением древностей в сотрудничестве с кафедрой археологии Университета Тель-Авива в районе Джальджулии", - говорится в документе.

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Как отметили в совместном заявлении руководители работ - представитель управления древностей Мааян Шемер и глава кафедры археологии Университета Тель-Авива Ран Баркаи, "необычно большое количество каменных инструментов предоставляет значительный объем информации о жизни первобытных людей в эпоху раннего палеолита". Этот период истории человечества начался с конца эпохи плиоцена, в котором и началось использование сравнительно простых каменных орудий предками современного человека.

Отличные условия

"Кажется, что полмиллиона лет назад условия в районе стоянки в Джальджулии были столь благоприятными, что она стала излюбленным местом, куда первобытные люди возвращались снова и снова, - отмечают израильские археологи. - Геологическая реконструкция доисторической среды показывает, что человеческая деятельность имела место на берегах древнего ручья, который сейчас протекает примерно в 500 м к югу от раскопок, местность была богата растительностью, являясь "зеленым пятном" на ландшафте".

"Это место удовлетворяло трем основным потребностям древних охотников-собирателей: здесь были чистая вода, разнообразные источники питания, включая растения и животных, а также кремниевая порода, подходящая для изготовления инструментов, - подчеркивают эксперты. - Тот факт, что стоянка использовалась многократно, говорит о том, что доисторические люди обладали географической памятью об этом месте и могли возвращаться сюда регулярно в рамках сезонного цикла".

Индустрия каменных рубил

На месте стоянки древних людей у Джальджулии были обнаружены несколько сотен кремниевых предметов. "Мы связываем индустрию каменных рубил, найденных в ходе этих раскопок, с человеком прямоходящим (Homo erectus), чьим прямым потомком является современный человек (Homo sapiens sapiens)", - рассказали израильские археологи. "Ручные рубила, найденные в относительно больших количествах, - очень впечатляющие инструменты, по форме напоминающие слезу, - сообщили специалисты. - Для производства таких рубил требовались тщательная упорная работа и глубокое знание используемого сырья, они были сделаны из различных типов кремния, кроме того наблюдается дифференциация качества продукции, будто бы некоторые из предметов были сделаны мастерами, а другие - менее квалифицированными подмастерьями".

Считается, что ручные рубила были основным орудием труда доисторического человека на протяжении более миллиона лет. Ряд экспертов полагают, что они использовались, в основном, для разделки туш убитых на охоте животных. По мнению других, это был "универсальный инструмент" древности, который использовался и во время самой охоты, а также применялся для обработки плодов и растительных материалов. "Мы наблюдаем здесь большое технологическое разнообразие, и без сомнений можно сказать, что дальнейшие исследования позволят нам пролить свет на образ жизни и поведение древних людей, живших в этой местности в доисторический период", - рассказала Шемер. Она также отметила, что на территории Израиля есть еще две известные стоянки того же периода.

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