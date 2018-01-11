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Международный научный центр по изучению экосистем Арктики открылся на базе китайского вуза

Наука
11 января, 13:54 UTC+3

В работе центра будут задействованы СВФУ, Норвежский университет естественных наук, Свальбардский международный университет, Университет Оттавы и ряд вузов и НИИ из КНР

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ТАСС, 11 января. Международный объединенный исследовательский центр по окружающей среде и экосистемам Арктики открылся в четверг на базе Харбинского политехнического университета в КНР, сообщила ТАСС начальник пресс-службы Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), который стал соучредителем центра, Ульяна Евсеева.

"Международный объединенный исследовательский центр по окружающей среде и экосистемам Арктики открыт в четверг на базе Харбинского политехнического университета в партнерстве с ведущими центрами арктических исследований, среди которых - СВФУ, Норвежский университет естественных наук, Свальбардский международный университет (Норвегия), Университет Оттавы (Канада) и ряд вузов и НИИ из КНР", - рассказали в пресс-службе.

Работа центра будет нацелена на современные арктические исследования, ориентированные на окружающую среду и экосистему Арктики, изучение влияния глобального изменения климата на арктическую среду, подсчет объемов загрязнения в Северном Ледовитом океане, добавили в вузе.

Северо-Восточный федеральный университет имени Аммосова - крупнейший многоотраслевой вуз Северо-Востока России, образован на базе Якутского государственного университета в апреле 2010 года. В состав университета входят 13 институтов, пять факультетов, шесть научно-исследовательских институтов, два колледжа. СВФУ имеет филиалы в трех городах - в Мирном, Нерюнгри, Анадыре. 

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