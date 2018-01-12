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МГУ планирует создать совет по гуманитарным наукам

Наука
12 января, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Проектом совета займутся деканы исторического и философского факультетов МГУ

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Ректор МГУ, академик Виктор Садовничий

Ректор МГУ, академик Виктор Садовничий

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Московский государственный университет планирует создать совет по гуманитарным наукам, который займется популяризацией исследований в этой области и привлечением талантливой молодежи. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции ректор МГУ, академик Виктор Садовничий.

"Что я признаю, нам бы надо сейчас в МГУ, опережая события, создать такой совет по гуманитарным наукам<...> [Этот совет займется] Популяризацией, поиском новых направлений, рассказом о фундаментальных исследованиях, привлечением талантливых молодых [людей]", - сказал Садовничий.

По словам ректора МГУ, об открытиях в области естественных наук общественность узнает быстро, в отличие от открытий и появлении новых концепций в гуманитарных науках.

Ректор МГУ добавил, что такой совет раньше действовал при университете. А теперь Садовничий обратился к деканам исторического и философского факультетов МГУ с просьбой продумать проект такого совета. По мнению академика, такой совет мог бы охватывать многие науки от структурной лингвистики до русского языка и истории.

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Садовничий, Виктор Антонович
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