МГУ планирует создать совет по гуманитарным наукам

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Московский государственный университет планирует создать совет по гуманитарным наукам, который займется популяризацией исследований в этой области и привлечением талантливой молодежи. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции ректор МГУ, академик Виктор Садовничий.

"Что я признаю, нам бы надо сейчас в МГУ, опережая события, создать такой совет по гуманитарным наукам<...> [Этот совет займется] Популяризацией, поиском новых направлений, рассказом о фундаментальных исследованиях, привлечением талантливых молодых [людей]", - сказал Садовничий.

По словам ректора МГУ, об открытиях в области естественных наук общественность узнает быстро, в отличие от открытий и появлении новых концепций в гуманитарных науках.

Ректор МГУ добавил, что такой совет раньше действовал при университете. А теперь Садовничий обратился к деканам исторического и философского факультетов МГУ с просьбой продумать проект такого совета. По мнению академика, такой совет мог бы охватывать многие науки от структурной лингвистики до русского языка и истории.