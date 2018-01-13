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Медведев отметил большой вклад в науку отмечающего 100-летие археолога Василия Любина

Наука
13 января, 10:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Премьер-министр особо подчеркнул открытие ученым знаменитых пещерных Кударских стоянок в Южной Осетии

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил со 100-летним юбилеем археолога, ведущего научного сотрудника - консультанта Института истории материальной культуры РАН Василия Любина. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Вас по праву можно назвать человеком-легендой, который внес огромный вклад в развитие отечественной археологии. Именно Вы открыли и всесторонне изучили знаменитые пещерные Кударские стоянки в Южной Осетии, собрали тысячи уникальных экспонатов, которые сегодня хранятся в Эрмитаже, называются коллекцией Любина и восхищают людей, - говорится в телеграмме. - Ваши поисковые маршруты охватили практически все республики и края Северного Кавказа, пролегли в Армении, Азербайджане, Туркмении и даже в Африке".

Премьер также отметил, что Любин, продолжая трудиться на благо науки и участвуя в полевых экспедициях, показывает всем пример ответственного, неравнодушного отношения к делу, которому посвятил всю свою жизнь.

Василий Прокофьевич Любин - доктор исторических наук, профессор. Автор более 270 научных публикаций, в том числе ряда работ по палеонтологии Северного Кавказа. В 1955-1987 годах - начальник Кавказской палеолитической экспедиции; по настоящее время - постоянный участник армяно-российской археологической экспедиции.

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