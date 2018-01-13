Участники спелеологической экспедиции нашли в горах КБР Огненную пещеру

НАЛЬЧИК, 13 января. /ТАСС/. Участники межрегиональной спелеологической экспедиции по изучению пещер природного массива Сары-Тала (Кабардино-Балкария) вместе с местными исследователями отыскали затерянную в горах республики так называемую Огненную пещеру. Об этом ТАСС в субботу рассказал краевед, член Русского географического общества (РГО) Тенгиз Мокаев.

Огненной пещеру назвали из-за того, что там когда-то были обнаружены сера и селитра - компоненты для изготовления пороха. В послевоенные годы эта пещера была частью маршрута похода выходного дня нескольких туристических баз Нальчика, однако в 90-е годы прошлого столетия в пещеру перестали водить туристов. В начале января экспедиция отправилась на поиски этой забытой достопримечательности.

"Мы группой в составе из 15 человек выехали в урочище Шау-Хуна, которое находится в ущелье Элекан-Су. Пещера расположена в бровке обрыва этого ущелья. Обнаружить ее нам помогли ветераны горного туризма, которые когда-то водили в нее группы туристов. Кроме того, мы использовали квадрокоптер, с его помощью были определены координаты входа в пещеру", - рассказал Мокаев.

Пещера протяженностью в несколько сотен метров имеет большой вход, три зала и много боковых ответвлений. "Говорят, что там был и четвертый зал, возможно, он обнаружится после расчистки", - добавил собеседник агентства. Участники экспедиции обнаружили на камнях надписи, оставленные в прошлом веке посетителями пещеры. Одна из надписей датируется 1909 годом.

Пещера, по мнению краеведа, безопасна. "Маршрут хороший, интересный, и в теплое время года, когда будут доступны сухие подходы, можно сделать навеску с перилами и водить туда туристов с минимальным снаряжением. У нас есть идея весной совместно со спасателями выработать удобный и безопасный маршрут к пещере и включить его в список официальных маршрутов по республике", - рассказал член РГО. По его словам, Минтуризма КБР также поддержало эту идею.

В течение 2017 года Мокаев и группа энтузиастов дважды пытались обнаружить вход в пещеру. В этот раз исследователям приехали помочь основатель нальчикской секции спелеологии, ветеран туризма Анатолий Шамрай и спасатель международного класса Ахмад Мишаев.