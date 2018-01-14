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В Китае создадут центр изучения и прогнозирования процессов в недрах и атмосфере Земли

Наука
14 января, 13:16 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Строительство системного симулятора обойдется в $194 млн, по данным агентства "Синьхуа"

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ПЕКИН, 14 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Системный симулятор для изучения процессов, протекающих в недрах, на поверхности и в атмосфере Земли, будет создан в северных предместьях столицы КНР. Как сообщило министерство земельных и природных ресурсов страны, объект будет занимать площадь более 26,8 тыс. кв. метров.

По данным агентства "Синьхуа", на строительство этой масштабной системы планируется выделить 1,2 млрд юаней ($194 млн). Несмотря на то, что сроки завершения проекта пока не оглашены, уже известно, что для его реализации привлекут ведущих специалистов Китайской академии наук, университета "Цинхуа" (Пекин), прочих ключевых научно-исследовательских центров Китая.

Гигантская симуляционная платформа будет представлять собой комплекс строений и включать блоки по анализу цифровых данных и компьютерному программированию. Среди ключевых задач этого объекта - прогнозирование глобальных климатических изменений, выявление закономерностей в развитии атмосферы, геосферы, гидросферы и биосферы. Ожидается, что благодаря такому симулятору правительство КНР сможет более эффективно учитывать важные факторы природного характера, минимизировать их негативное воздействие на экономику и в максимальной степени использовать благоприятные возможности различных погодных условий.

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