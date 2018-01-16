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Китайские археологи нашли 18 древних гробниц на севере страны

Наука
16 января, 15:00 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 16, января. /ТАСС

Возраст трех из них насчитывает более 800 лет

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ПЕКИН, 16 января. /ТАСС/. Китайские археологи обнаружили 18 древних захоронений на кладбище Наньчжэнь в уезде Тайгу провинции Шаньси (Северный Китай). Как сообщило во вторник агентство "Синьхуа", самые ранние из них относятся к XII-XIII вв. н.э.

"Возраст трех из 18 найденных гробниц насчитывает более 800 лет: было установлено, что захоронения относятся ко временам правления династий Цзинь (1115-1234) и Юань (1271-1368)", - сообщил сотрудник Института археологии провинции Шаньси Ван Цзюнь. По его словам, одна из гробниц имеет ряд характерных для захоронений той эпохи признаков: геометрическую форму в виде трапеции и 11 углублений на внутренней стене.

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Как отметил археолог, остальные гробницы принадлежат к более позднему периоду: два захоронения относятся к эпохе династии Мин (1368-1644), остальные 13 - к династии Цин (1644-1912). Также ученый отметил, что в гробницах были обнаружены останки по меньшей мере 15 мужчин и женщин. В ходе погребального обряда их тела кремировали, а прах был помещен в фарфоровые урны.

"Кремация - достаточно редкое явление для Древнего Китая", - указал археолог. По его мнению, находка предоставляет большой интерес для науки с точки зрения исследования традиций и особенностей погребальных обрядов той эпохи.

В Китае традиционно считается, что тело умершего должно храниться в целости и сохранности в земле, чтобы душа находилась в спокойствии после смерти. Однако среди буддийских монахов на протяжении веков был популярен обряд кремации.

Основная часть раскопок на древнем кладбище Наньчжэнь была проведена в первой половине 2017 года. Во время археологических работ также было обнаружено более 80 артефактов: фарфоровые чаши, масляные лампы, шкатулки, пиалы и другие предметы утвари.

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