Ученые сумели реконструировать ДНК жившего 200 лет назад человека с помощью генов потомков

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Ученые из Исландии впервые частично реконструировали ДНК умершего около 200 лет назад мужчины исключительно по генетическим образцам, взятым у его ныне живущих потомков. Результаты исследования опубликованы в британском научном журнале Nature.

Ранее для того, чтобы воссоздать древние ДНК, требовался доступ к останкам, из которых предстоит извлечь генетический материал. Теперь же, как утверждают ученые, это не обязательно. Им удалось получить всю необходимую информацию, даже не зная, где похоронен герой их исследования.

Беглый раб

Человека, чье ДНК удалось воссоздать, звали Ханс Йонатан. Он родился в 1784 году в датской колонии на острове Санта-Крус в Карибском море а его мать была чернокожей рабыней. Из-за этого Ханс считался рабом по рождению.

Через некоторое владелец плантации решил вернуться на родину в Данию и взял Ханса с собой. Там Йонатан попытался воспользоваться тем, что на территории метрополии рабство было запрещено, и объявил себя свободным человеком. Однако начавшееся судебное разбирательство мужчина проиграл. Не желая возвращаться в рабство, он предпринял побег.

На протяжении почти 200 лет его судьба оставалась неизвестной, пока потомков Ханса не удалось обнаружить в Исландии. Оказалось, что бывший чернокожий раб нашел прибежище на острове, где местные жители, по словам историков, "приняли его с распростертыми объятиями". Ханс стал торговцем и фермером, обзавелся семьей и детьми. Вплоть до начала XX века он оставался первым и единственным африканцем на острове.

Африканец среди скандинавов

Именно сочетание этих двух обстоятельств - африканское происхождение и жизнь в Исландии - и привлекло внимание ученых. Островное государство само по себе является уникальным местом для генетических исследований. "Первые переселенцы в Исландию прибыли из Скандинавии и с Британских островов около 1100 лет назад, и до недавних пор это сообщество оставалось относительно изолированным", - объясняют исследователи. Кроме того, исландцы известны еще и тем, что очень внимательно изучают свои родословные, а некоторые жители острова знают своих предков вплоть до первых поселенцев. "Вопрос лишь в объеме имеющейся информации. В принципе то же самое можно проделать где угодно с любыми предками. Но в Исландии работу облегчил тот факт, что на острове не было других африканцев", - отмечают ученые.

По их словам, потомки Йонатана были в Исландии единственными людьми с африканскими корнями вплоть до 30-х годов прошлого века. Это помогло исследователям выявить 182 ныне живущих потомка Ханса и на основе этих данных частично реконструировать его ДНК по материнской линии.

Ученые говорят, что теоретически с помощью разработанной ими методики может быть создана "виртуальная древняя ДНК", что позволит им воссоздавать ДНК исторических личностей. "Любой исторический персонаж, рожденный после 1500 года, может быть реконструирован, если известны его ныне живущие потомки", - рассказал один из участников проекта Агнар Хельгасон.