Президент РАН считает необходимым подключать ученых к стратегическому планированию в РФ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ученых необходимо подключать к стратегическому планированию в стране, в частности, в вопросах размещения производительной силы и развития транспортной инфраструктуры. Об этом президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев сообщил в среду на Гайдаровском форуме.

"Вопросы стратегического планирования, я считаю, что здесь надо подключать ученых. А ученым не бояться ставить эти задачи, дискутировать. И в тех случаях, когда мы жалуемся, что у правительства нет видения единого... Давайте мы все вместе и поможем, и нарисуем, как мы видим эту карту производительных сил, коммуникаций и транспорта к 2025 или 2030 году. Это глобальная стратегическая задача", - сказал Сергеев.

Президент РАН считает, что ученые могли бы работать над такими проблемами, как размещение производительной силы в стране к 2024 году, или развитие транспортной инфраструктуры, в частности, высокоскоростных магистралей.

"Я считаю, что стратегическое, государственное планирование очень важно. Чтобы оно давало результаты, нам с вами надо найти общий язык. Общий язык науки, бизнеса", - заявил Сергеев.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года. Организаторы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер Гайдаровского форума.