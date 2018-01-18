Медведев: финансирование науки в текущем году будет увеличено

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что финансирование гражданской науки в текущем году будет увеличено.

"Хочу сказать, что само по себе отрадно, в прошлом году мы увеличили финансирование гражданской науки на 20% по сравнению с 2016 годом, что само по себе неплохо, это все-таки пятая часть, - сказал он, поздравляя лауреатов премии правительства в области науки. - В этом году увеличение будет еще больше, это суммы, измеряемые сотнями миллиардов рублей".

Глава правительства признал, что этого все-таки недостаточно, но добавил, что с ростом экономики будут появляться дополнительные деньги. "Некоторым образом будем менять приоритеты, этих денег будет больше, и курс мы этот будем продолжать совместно с Российской академией наук, научным обществом, высокотехнологичной промышленностью, будем заниматься развитием этих направлений, реализацией наших стратегических планов и программ", - добавил он, отметив, что без науки у развития страны нет будущего.

Медведев процитировал Луи Пастера, который считал, что удачи в открытии приходят только к подготовленному разуму. Глава правительства отметил, что для всех собравшихся в зале наука является призванием. "Почти каждый проект - это результат командной работы, когда премию вручают, люди говорят ответное слово, говорят, что это результат не только моего труда, но и труда большого коллектива. Это всегда так и не так. Коллектив всегда есть, с другой стороны, у коллектива должен быть или руководитель, или человек, который внес основной вклад в результаты", - заметил глава правительства. "Но тем не менее, без командной работы ничего не получается, и вы как раз таким трудом доказали, что можно решать самые сложные научные и технологические задачи", - продолжил он. Премьер поблагодарил лауреатов за то, что идеи награжденных делают жизнь людей более защищенной, более комфортной и более счастливой. Он подчеркнул, что государство таким людям обязано помогать и поддерживать предприятия и научные учреждения, чтобы эта работа продолжалась.

"В цифровую эпоху <...> значение интеллектуального труда будет только возрастать. Большое количество того или иного сырья, или товара на рынке обычно приводит к падению цен, это естественный экономический закон. А если говорить об интеллектуальном труде, то этого не происходит, и происходить не может, здесь действуют иные экономические закономерности. Нам тоже это нужно понимать", - подчеркнул Медведев. "Я надеюсь, что нынешние лауреаты премии правительства и начинающие исследователи не остановятся на достигнутом, как принято это говорить, что вы продолжите эту работу на благо нашей науки, нашего производства", - заключил премьер.