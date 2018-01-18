Ученые Северо-Кавказского федерального университета получили гранты на 6 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) получили девять грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на общую сумму около 6 млн рублей. Среди победителей конкурса - проекты по разработке новых мобильных систем связи с низким энергопотреблением и исследования наночастиц, сообщили в четверг ТАСС в управлении по информации СКФУ.

"Победителями конкурса проектов РФФИ на проведение фундаментальных научных исследований в 2018 году стали девять проектов СКФУ, восемь из них - научные проекты в разных областях науки, а один - организация международной конференции "Современные вызовы и реалии экономического развития России". Общая сумма грантов - почти 6 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что в прошлом году грантополучателями фонда стали пять ученых вуза, а сумма привлеченных средств составила 1,7 млн рублей.

"Победы в конкурсах грантов, поддержка тематики исследований наших ученых крупнейшими российскими учеными - экспертами РФФИ - это не только большая честь для университета и большая ответственность, но и новое окно возможностей для вывода исследований на мировой уровень, привлечения в научные коллективы перспективных молодых ученых, расширения горизонта знаний о природе и обществе", - приводит управление слова проректора по научной работе и стратегическому развитию СКФУ Андрея Лиховида.

По данным пресс-службы, в частности, гранты получили проекты вуза, направленные на изучение рынка труда приграничных регионов Северного Кавказа, разработку новых мобильных систем связи с низким энергопотреблением, исследование наномагнитных частиц и другие.

СКФУ организован на базе трех крупнейших вузов Ставрополья, здесь обучается более 24 тыс. человек, реализуется более 180 направлений подготовки. Научно-исследовательская работа осуществляется в 13 научно-исследовательских институтах и центрах.