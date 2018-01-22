Путин высоко оценил работу нового главы РАН

НОВО-ОГАРЕВО, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с новым главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым высоко оценил его работу на этом посту и пообещал свою поддержку в решении возникающих проблем.

Во время встречи с главой государства президент РАН, в частности, предложил обсудить реализацию задач Российской академии наук, в том числе ее роль в координации Стратегии научно-технологического развития страны.

"Давайте поговорим по всем темам, которые вы обозначили. Но в завершение вступительной части нашей сегодняшней беседы хотел бы обратить внимание на то, что ваше вхождение в эту непростую сферу, непростую должность руководителя Академии наук - такого сложного, важного организма для страны, на мой взгляд, идет достаточно успешно, и все у вас пока получается", - сказал Путин.

Он выразил надежду, что те направления, которые Сергеев обозначил в начале беседы, "будут развиваться так, как вы себе представляете". "Со своей стороны готов делать всё, чтобы так оно и было, чтобы вам помочь", - заверил академика президент.

Глава государства предложил Сергееву обсудить приоритеты в развитии экономики, фундаментальной науки. "Прежде всего, хотел бы вам изложить, как мы видим реализацию задач Российской академии наук, имея в виду, во-первых, её роль в координации Стратегии научно-технологического развития страны", - сказал Сергеев. Он пояснил, что речь идет о вопросах, связанных с ролью РАН как заказчика фундаментальных и поисковых исследований академических институтов, а также о задаче по прогнозированию научно-технологических и социально-экономических процессов в стране. "Это и вопросы, связанные с разработкой и реализацией научной дипломатии. И очень важные вопросы, связанные с тем, что, как мы считаем, Российская академия наук должна иметь задачу координации фундаментальных и поисковых исследований в плане обновления научно-технического задела в вопросах обороны и безопасности страны", - добавил глава РАН.

Он также сообщил Путину, что хотел бы "попросить помощи по ряду вопросов, чтобы эта работа была действительно эффективной", выразив при этом уверенность, что РАН справится со всеми поставленными задачами "при том внимании, которое вы оказываете и, как я надеюсь, будете оказывать Российской академии наук".