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Китайские ученые обнаружили в янтаре древнее морское существо возрастом 100 млн лет

Наука
23 января, 16:47 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Зоя Русинова

Обнаруженный остракод является первой застрявшей в янтаре особью, относящейся к меловому периоду

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ПЕКИН, 23 января. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Китайские палеонтологи совместно с коллегами из Австрии и Канады впервые в истории обнаружили сохранившиеся в янтаре останки древнего морского существа - остракода, возраст которого составляет 100 млн лет. Об этом сообщило во вторник агентство Синьхуа. 

Остракод относится к классу ракообразных, или, как их еще называют, ракушковых. Он представляет собой небольшой, несколько приплюснутый с двух сторон организм фасолевидной формы, который прикрывает двустворчатая раковина.

Ученые обнаружили ценную находку во время экспедиции в долину Хуконг (штат Качин, Северная Мьянма). По их словам, подобное морское существо, относящееся к эпохе мелового периода (145-66 млн лет назад), специалистам приходится видеть впервые.

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"Остракоды относятся к морским обитателям, и их останки крайне редко встречаются в окаменелой смоле", - пояснил профессор Китайского геологического университета Син Лида.

По его словам, в мире чрезвычайно мало научных работ о настолько древних ракообразных, найденных в янтаре. Как правило все аналогичные находки относятся к кайнозойской эре - нынешнему геологическому периоду, начавшемуся около 66 млн лет назад.

Как отметили ученые, возраст и размеры образца делают его уникальным. Тельце морского существа достигает 12,9 мм в длину, однако обычно у таких существ оно не превышает 2 мм. Палеонтологи полагают, что фрагмент древней смолы образовался в прибрежной морской зоне, где в нее и угодил этот обитатель океанических глубин. Ожидается, что данное открытие внесет большой вклад в изучение палеоэкологии региона и эволюции остракодов.

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