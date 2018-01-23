Чешские ученые отучили микроорганизмы бороться с наночастицами серебра

ПРАГА, 23 января. /ТАСС/. Важное открытие удалось сделать ученым Университета имени Палацкого в чешском городе Оломоуц. Группа исследователей сумела разработать технологию, подавляющую способность микроорганизмов вырабатывать иммунитет в отношении уничтожающих их наночастиц серебра. Результаты исследования опубликованы в последнем (январском) номере научного журнала Nature Nanotechnology.

"Было хорошо известно, что наночастицы серебра теряют свой противомикробный эффект после того, как начинают "слипаться" в более крупные соединения, называемые агрегаторами. Мы решили изучить эту ахиллесову пяту серебряных наночастиц и выяснили, что при столкновении с ними микроорганизмы начинают выделять протеин под названием "флагеллин", который, как клей, соединяет наночастицы, в результате чего серебро теряет свой антибактериальный эффект", - пояснил один из авторов исследования биолог Алеш Паначек.

В результате серии дальнейших экспериментов ученым удалось найти вещество, останавливающее выделение флагеллина, - им оказался экстракт граната. Использование этого средства совместно с наночастицами серебра открывает широкие перспективы в борьбе с различными инфекционными заболеваниями.

"Ежегодно сотни тысяч людей в мире умирают из-за того, что бактерии генетически меняются и становятся невосприимчивыми к действию антибиотиков, которые перестают им вредить, - пояснил чешскому телеканалу ЧТ24 сотрудник отделения микробиологии медицинского факультета Университета имени Палацкого Милан Коларж. - Таким образом, самые старые и опасные организмы на нашей планете показали нам, что могут эффективно использовать против нас новое оружие. Но мы сумели на это ответить".

Антибактериальное действие наночастиц серебра стало усиленно изучаться мировой микробиологией после того, как было доказано, что микробы "научились" защищаться от антибиотиков, причем эта защита становится все эффективнее. По прогнозам ряда ученых, если человечеству не удастся сократить использование антибиотиков, через 20-30 лет они окажутся совершенно бессильными против большинства опасных микроорганизмов.

Целебное влияние серебра было известно людям с глубокой древности. Так, в индийском походе Александра Македонского командный состав его армии использовал серебряную посуду, а к ранам солдат лекари прикладывали серебряные пластины.

Статья в журнале Nature Nanotechnology стала первой публикацией в этом научном издании, полностью подготовленной только чешскими учеными.