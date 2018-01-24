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Мораторий на собственность РАН и ее институтов будет продлен

Наука
24 января, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Мораторий продлевается каждый год, отметил президент РАН Александр Сергеев

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Мораторий на собственность Российской академии наук (РАН) и ее институтов будет продлен по поручению президента России Владимира Путина. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил президент РАН Александр Сергеев.

"У академии наук осталось еще много своей собственности, которая нужна для выполнения ее уставных функций... Ее остатки, я бы сказал, некоторых будоражат. И Владимир Владимирович поручил нам совместно с Андреем Александровичем Фурсенко распространить мораторий, который действует не только на собственность академических институтов, но и, собственно, на собственность академии наук", - сказал Сергеев.

Президент РАН добавил, что обсуждение моратория обсуждалось во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным 22 января. Мораторий на собственность академии наук продлевается каждый год, добавил Сергеев.

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