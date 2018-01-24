Глава РАН оценивает необходимое финансирование научных военных разработок в 20 млрд рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Финансирование научных военных разработок должно составлять 1% от госпрограммы вооружения, или около 20 млрд рублей в год. Об этом на пресс-конференции в среду заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"Оценки, которые делают и военные аналитики, и политики, - 1% от государственной программы на вооружение должен идти на обновление по заделу <...> Если посмотреть, это около 20 млрд рублей в год именно на направление той части, которую мы называем фундаментально-поисковой частью", - сказал Сергеев.

Однако просто "взять" эти средства из госпрограммы невозможно, отмечает Сергеев, поскольку программа рассчитана на закупку того, что уже сделано.

Президент РАН подчеркнул, что сейчас и госпрограмма фундаментальных научных исследований, и стратегия научно-технологического развития России затрагивают лишь "гражданскую" науку.