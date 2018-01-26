В Израиле обнаружены древнейшие останки Homo sapiens, найденные вне Африки

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /ТАСС/. Международная группа антропологов обнаружила на территории Израиля древнейшие останки современного человека (Homo sapiens), найденные за пределами Африки. Об этом говорится в поступившем в пятницу в представительство ТАСС сообщении пресс-службы Университета Тель-Авива.

Фрагменты челюсти с зубами древнего человека были найдены в ходе раскопок в пещере Мислия в районе горы Кармель на севере еврейского государства группой ученых во главе с профессором кафедры антропологии и анатомии Университета Тель-Авива Исраэлем Гершковицем. "Возраст челюстной кости с зубами, недавно обнаруженной в пещере Мислия, был определен в промежутке от 177 до 194 тыс. лет, находка указывает на то, что современные люди присутствовали в Восточном Средиземноморье на 50 тыс. лет раньше, чем считалось до этого", - говорится в документе. По существующим убеждениям антропологов, современные люди появились в Африке примерно 160-200 тыс. лет назад, эволюционировали там и начали мигрировать с этого континента около 100 тыс. лет назад, отметили в Университете Тель-Авива.

"Эта находка свидетельствует о том, что современные люди присутствовали за пределами Африки намного раньше, что полностью меняет наши взгляды на распространение современного человека и историю современной эволюции человека", - рассказал профессор Гершковиц, чьи высказывания цитирует университетская пресс-служба. До сих пор самые ранние останки современного человека, обнаруженные за пределами Африки, также были найдены на территории Израиля и были датированы периодом в 90-120 тыс. лет назад.