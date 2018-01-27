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В Германии изобрели мини-роботов, доставляющих лекарства к поврежденным участкам организма

Наука
27 января, 14:05 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, января. /ТАСС

Размер роботов всего 4 мм, они изготовлены из эластичного полимера

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© REUTERS/Michael Kooren

БЕРЛИН, 27 января. /ТАСС/. Немецкие ученые разработали мини-роботов, способных перемещать медикаменты по организму человека в те места, где они необходимы. Об уникальном изобретении сообщило издание Spiegel online.

По данным исследователей из Института интеллектуальных систем Общества Макса Планка в Штутгарте, устройства могут ползать, плавать и даже прыгать. На сегодняшний день это самые миниатюрные объекты такого типа. Размер этих мини-роботов всего 4 мм, они плоские, как лист бумаги, и изготовлены из мягкого, эластичного полимера. Это делает его гораздо более подвижным по сравнению с другими маленькими роботами. Кроме того, устройство может хватать, перемещать и отпускать объекты в нужных местах. В будущем это позволит медикам доставлять лекарства к нужным участкам тела без помощи трубок, надеются ученые.

"Мы хотим использовать его [робота] при минимально инвазивных вмешательствах, - объясняет директор отдела физического интеллекта Метин Ситти. - Либо пациент может проглотить робота, либо он может быть введен в организм через маленькое отверстие в коже и сможет перемещаться внутри тела".

При создании мини-роботов ученые ориентировались на движения медуз, гусениц и личинок жуков. В полимерный слой устройства встроены магнитные частицы, как изюм в тесте для пирога, поясняют ученые. Таким образом, с помощью внешнего магнитного поля исследователи могут изменять форму объекта и управлять его движениями.

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