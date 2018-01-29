Ученые выяснили, как образуются и разрушаются сгустки вещества в кольцах Сатурна

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Ученые из России, Великобритании и США создали математическую модель, которая описывает процессы образования и распада сгустков вещества в кольцах Сатурна, сообщила в понедельник пресс-служба Сколтеха.

Работа ученых показала, что процесс слипания и разлипания "комков" вещества в F-кольце может длиться неопределенно долго. Результаты опубликованы в научном журнале Physical Review Letters.

Кольца Сатурна - это очень широкие, но очень тонкие скопления льда и пыли, которые вращаются на разном расстоянии от планеты. Материал колец неоднороден, он состоит из "комков" или "снежков" разного размера, от сантиметра до десятков метров диаметре. Одно из внешних колец Сатурна, названное F-кольцом, очень нестабильно, лед и пыль образуют в нем большие сгустки, которые появляются и исчезают в течение нескольких часов.

"Мы наблюдаем неугасающие колебания слияния и распада частиц в кольцах Сатурна. Более того, мы наблюдаем, что эти колебания строго периодические и не ведут к стабильным равновесным распределениям, что само по себе уже является интересным фактом для математической модели, удовлетворяющей закону сохранения массы", - приводятся в пресс-релизе слова первого автора исследования, научного сотрудника Сколтеха Сергея Матвеева.

Ученые из Сколтеха, МГУ, Института вычислительной математики РАН, университетов Лестера (Великобритания) и Бостона (США) объединили свои усилия в изучении особенностей F-кольца. Они создали математическую модель, при помощи которой продемонстрировали, как происходит процесс слияния и распада "комков" в F-кольце.

Ученые учли разные факторы, которые влияют на этот процесс - притяжение, с которым Сатурн действует на кольца, скорость вращения колец относительно друг друга, размер частиц и другие.