Садовничий призвал министерства активнее включиться в мировую гонку за супервычисления

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российские министерства и ведомства должны проявлять больше участия, чтобы наше государство было лидером в гонке за обладание современными супервычислительными машинами. Об этом в среду заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий на заседании Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации на тему "Евразийский вектор - интеграция будущего".

"Я теперь хочу поговорить о проблеме, которую предстоит решать. Поскольку мы оказались в этом [цифровом] мире, мы не обойдемся без участия в гонке, мировой гонке за обладание современными супервычислительными машинами и способами использования больших данных в экономике и социальной жизни. Будет гонка по супервычислениям", - отметил ректор МГУ.

Он сказал, что необходимо работать над этой проблемой. "Нам надо определенно об этой проблеме говорить и "будить" соответствующие министерства и ведомства с пониманием того, у нас есть специалисты, которые способны пока осваивать эту тему, но через некоторые время и специалистов не будет. Это важная задача", - подчеркнул Садовничий.

По его словам, самый мощный в мире супервычислитель сейчас находится в Китае, в оборонном ведомстве. "В МГУ расположен самый мощный суперкомпьютер в России, но уже создан супервычислитель, который в сотни раз его превосходит. Огромное внимание этому уделяют Япония, Германия, конечно, США. Это не просто гонка за обладание более мощным супервычислителем, это гонка за преимущества в экономике и политике, это гонка за преимущества государства", - считает Садовничий.

По данным официального сайта вуза, суперкомпьютер "Ломоносов", установленный в Московском университете в 2009 году, относится к уникальным системам высшего диапазона производительности. В настоящее время он содержит 6654 вычислительных узла, более 94000 процессорных ядер, обладает пиковой производительностью 1,37 Пфлоп/с.