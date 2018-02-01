Российские организации укрепили позиции в ежегодном международном рейтинге научных центров

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Российские организации улучшили свои позиции в очередном ежегодном международном рейтинге научно-исследовательских центров, подготовленном специалистами Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета (США). Индекс мировых "мозговых трестов" за 2017-й год составлен в 11-й раз, он охватывает в общей сложности 7,8 тыс. институтов.

Три российских института

В нынешнем общемировом рейтинге научно-исследовательских институтов, в том числе американских, так же, как и в предыдущий раз, фигурируют три российские организации. На 24-м месте значится Московский центр Карнеги, на 27-м - Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), на 122-м - Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (МГИМО). Это означает, что ИМЭМО продвинулся по сравнению с рейтингом за 2016-й год вперед на четыре позиции, а МГИМО - на две. Московский центр Карнеги находился в предыдущем перечне на том же 24 месте.

ИМЭМО на этот раз представлен в Индексе наиболее широко из российских аналитических организаций (в 13 номинациях). Он также занял третье место в списке лучших "мозговых трестов" Восточной и Центральной Европы (вторая строчка отведена Московскому центру Карнеги, первая - институту из Польши). "Примаковские чтения", которые проводит ИМЭМО, попали в новом Индексе на седьмое место в перечне десяти лучших экспертных конференций мира. В категории "Ведущие аналитические центры в области международной экономической политики" ИМЭМО занял 12-е место.

Востребованность экспертного мнения россиян

Комментируя эти результаты, президент ИМЭМО академик Александр Дынкин заявил в среду в телефонной беседе с ТАСС: "Это следствие того, что аналитические инструменты, которые применяют российские исследователи, становятся все более востребованы и на Западе, потому что достаточно однообразный фон аналитических оценок западных think tanks (научно-исследовательских центров) уже многим приелся и надоел".

"Во-вторых, наша площадка "Примаковские чтения" приобрела такую популярность, поскольку стала местом обмена мнениями по самым острым вопросам, включая, скажем, украинский кризис. Эту площадку посещают такие известные эксперты, как Генри Киссинджер. И, конечно, во многом ее популярность связана с тем, что президент России участвовал в предыдущих чтениях в 2016 году и регулярно направляет свои поздравительные письма участникам этих чтений. То есть видно, что эти мероприятия находятся в поле зрения президента России", - сказал Дынкин.

По его оценке, "этот рейтинг приобретает все большую популярность в мире", и его учитывают очень многие руководители "мозговых трестов" в мире. "У меня сегодня в почте масса писем, когда think tanks, занявшие какое-то весьма среднее место в какой-то предметной номинации, вывешивают это на сайт и страшно радуются по этому поводу", - отметил руководитель ИМЭМО.

Отвечая на вопрос об объективности подобного рода списков, он заявил: "Можно задавать вопросы по этому поводу, но другого мирового рейтинга нет". "И весьма широкая экспертиза, в которой участвуют в том числе российские специалисты, имен которых я не знаю, тоже говорит о том, что это все-таки не односторонние американские оценки", - добавил Дынкин.

Рейтинг составляется на основе многоуровневой экспертизы. В основе исследования лежат результаты опроса, в котором участвуют сотрудники всех 7 тыс. 815 центров, а также более 4 тыс. 750 политических деятелей, журналистов, представителей академических кругов.