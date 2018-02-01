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Новый закон о науке будет внесен в правительство до июля

Наука
1 февраля, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Отмечается, что в настоящее время ведется активная работа об окончательной формулировке положений законопроекта

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Проект закона "О науке, научно-технической и инновационной деятельности", который призван сменить аналогичный документ 1996 года, будет внесен в правительство до июля 2018 года. Об этом заявил в четверг замглавы Минобрнауки Григорий Трубников на заседании Совета по науке при ведомстве.

"До июля текущего года мы должны внести законопроект в правительство, это по моему пониманию, означает, что в конце февраля - середине марта мы должны внести законопроект в профильные комитеты для того, чтобы инициировать обсуждения на площадке Совета Федерации и Государственной думы. Времени, действительно, очень мало", - отметил Трубников.

Он добавил, что период широкого общественного обсуждения заканчивается. "Сейчас нужно переходить уже на уровень экспертов. Мы в настоящее время ведем активную работу об окончательной формулировке положений законопроекта совместно с заинтересованными федеральными органами власти и организациями, которых более 20", - отметил замминистра.

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